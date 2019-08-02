Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeler, başlıyor net tarihi Bakan Selçuk duyurdu. 1000 liralık bayram ikramiyesi 8-9 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Yeni emekliler de bayram ikramiyesi alacak. Ölen eşinden anne babasından maaş alanlara eksik ödeme yapılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK

Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI

Ağustos ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Ramazan bayramında da 1000 lira alan emekliler 2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar.

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.

EMEKLİYE KİRA YARDIMI

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:

● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.

● Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.

● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.

● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı.