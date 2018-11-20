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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 12:18

kullanamayanlar bu habere dikkat! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yoğun iş temposu nedeniyle birçok meslek dalındaki çalışanlar haklarını ya tam olarak kullanamıyor ya da hiç izne çıkmıyor. Peki yıllık iznini kullanamayan bu işçilerin izin hakkı ne oluyor? İşte yıllık izin hakkı ile ilgili bilinmeyenler...

Çoğu çalışan yıllık izinlerinin tamamını kullanamıyor. Hatta iş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Ancak bu hak kaybolmuyor. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak kazanıyor.

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