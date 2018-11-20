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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 11:54

borcu olanlara önemli uyarı! Son gün 30 Kasım 2018

Meclis'ten geçen torba yasa ile birlikte temmuz sonuna kadar başvuru yapan vatandaşların vergi ve prim larına yapılandırma hakkı getirilmişti. Bu kapsama alınan prim borçlarında fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların 30 Kasım’a kadar gelir testine başvurması gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da bu kapsama alınmıştı. Bu fırsattan yararlanan vatandaşların 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurması gerekiyor. Teste başvuranların GSS primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin (2029 lira) 3'te 1'inden (676.5 lira) az olanların borcu silinecek.

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