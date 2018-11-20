Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da bu kapsama alınmıştı. Bu fırsattan yararlanan vatandaşların 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurması gerekiyor. Teste başvuranların GSS primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin (2029 lira) 3'te 1'inden (676.5 lira) az olanların borcu silinecek.