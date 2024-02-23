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AK Parti grubu Sarıyer'de sorunu çözdü: Vatandaşlar tapularına kavuşacak

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti grubunun çabalarıyla Sarıyer’in 10 mahallesindeki İBB arazilerinin hak sahiplerine satılması için nihayet karar çıktı. Konunun seçim sonrasına bırakılmasını istemeyen AK Partililer, İBB Meclisinden aldırdıkları 91 adet parselin, vatandaşlara satılmasının önünü açtı. İBB Meclisi'nde alınan kararla Sarıyer’de, İBB arazileri üzerinde evleri bulunan herkes tapularına kavuşabilecek.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:45 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:47
AK Parti grubu Sarıyer’de sorunu çözdü: Vatandaşlar tapularına kavuşacak

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer'de on binlerce kişiyi sevindirecek önemli bir çalışmaya öncülük etti

31 Mart 2042 yerel seçimleri sonrasına bırakılması planlanan Sarıyer dosyasını, İBB Meclisi gündemine aldıran AK Partililer, Sarıyer'deki on binlerce kişiye tapu yolunu açtı.

İSTANBUL SARIYER'DE 91 ADET İBB PARSELİ HAK SAHİPLERİNE SATILACAK!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partililerin talebi üzerine Sarıyer'in tapu meselesini gündeme aldı ve Sarıyer'de 10 ayrı mahallede bulunan İBB parsellerinin hak sahiplerine satılması oy birliği ile kabul edildi. Daha önce Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallesi'ndeki parseller için alınan kararın devamı niteliğindeki kararla, tam 91 adet parsel daha vatandaşlara satılacak. Sarıyer Belediyesi'nden gönderilen 75 adet parselin eksik olduğunu fark eden AK Partililer, satış dosyasına 16 adet parseli daha ekleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi. Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu'nun dikkati sayesinde, Sarıyer'de İBB parsellerinin sayısının 75 değil, 91 olduğu tespit edildi.

İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, İBB İmar Komisyon Başkanı Adnan Zeki Bostancı ve Sarıyer AK Parti Bld. Bşk. Adayı Hüseyin CoşkunİBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, İBB İmar Komisyon Başkanı Adnan Zeki Bostancı ve Sarıyer AK Parti Bld. Bşk. Adayı Hüseyin Coşkun

"VATANDAŞLARIMIZIN TAPU SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ"
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer'in tapu sorununun çözümü konusunda kendilerine verdikleri destek nedeniyle İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ve İBB İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı'ya teşekkür etti.

AK Partili Hüseyin Coşkun ve Saim Kadıoğlu Sarıyerli vatandaşlara müjdeyi şu ifadelerle duyurdu;

"Sarıyer ilçemizin imar plan sorunu ile birlikte mülkiyet sorunu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Sarıyerimizde İBB mülkiyetinde olup üzerinde binası olan vatandaşlarımıza tapu devir sürecini başlattık.

İlk olarak 7 Temmuz 2022 tarihinde aldığımız İBB meclis kararları ile birlikte Pınar ve Rumeli Hisarı mahallelerinde toplam 32 hektarlık alanda tapu devirlerine başladık. Bugüne kadar 20 adet tapu vatandaşlar adına tescil edildi ve 700 adet tapu devrinin işlemleri ise devam ediyor.

İşte bugün alacağımız meclis kararı ile birlikte yine iki ayrı dosya olmak üzere 10 mahallede 75 adet +16 adet olmak üzere toplam 91 adet parselin tapu satış işlemine onay veriyoruz.

Bu vesileyle mülkiyet sorununun çözüm sürecinde bize desteğini esirgemeyen Sayın Tevfik Göksu'ya, Hukuk Komisyon Başkanımız Muhammet Kaynar Beye ve diğer üyelerine parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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