AK Parti Sarıyer’in imar planı sorununu çözdü: Bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Sarıyer'de on binlerce vatandaşı sevindirecek önemli bir çalışmaya öncülük ederek Sarıyer İlçesinin 2960 sayılı yasa kapsamında kalan Boğaziçi yeni imar planlarının onaylanmasını sağladı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun yaptığı açıklamada;

"Bugün Sarıyer ile ilgili önemli bir adıma daha imza atıyoruz. Sarıyer ilçemizin "Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi " 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını kabul ediyoruz.

"BUNDAN SONRA DA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Biz Sarıyer en önemli sorunlarının mülkiyet, tapu - imar yani plan sorunu olduğunu biliyoruz ve bu sorunların çözümü için var gücümüzle bugüne kadar çalıştık bundan sonra çalışacağız.

Mülkiyet noktasında yaptığımız çalışmalara eşgüdümlü olarak Sarıyer'in 2003 yılı onaylı imar planlarının güncelliğini yitirmesi ve vatandaşın depreme hazırlık kapsamında yerinde dönüşüm ihtiyacını karşılayacak şekilde bir plan çalışması başlatıldı ve bugün meclisimizce bu Sarıyer Boğaziçi Nazım Planı onaylanarak hayata geçecek inşallah...

Bu vesile ile bu planın onay sürecinde bize desteğini esirgemeyen Sayın Tevfik Göksu'ya, İmar Komisyon Başkanı Ahmet Zeki Bostancıya ve Komisyon üyelerine, parti ayırmaksızın bütün Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

AK Parti İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu

İşte Sarıyer'in Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile yapılan değişiklikler şu şekilde:

"Silüet alanlarında kat yüksekliği 2 kattan 3 kata çıkarıldı.

Açığa çıkan 1 bodrum kat yapılabilir hale geldi.

Toplam inşaat alanı şartı kaldırıldı, taban alanı ve yükseklik şartı getirildi.

Binaların kot alma noktaları düzenlendi.

Mevzi plan müktesep haklar plan notu ile korundu.

İmar uygulaması için planda vatandaş lehine düzenlemeler yapılarak hisseli parsel sahibi vatandaşlarımızın kendi binalarını yapabilecek."