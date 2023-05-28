2.tur seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanması ile birlikte seçimler belli olmaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminde en fazla oy oranına ulaşan ülkenin 13.Cumhurbaşkanı olacak. İlk tur seçim sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy oranı ile birinci olmuş, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atmıştı.
2. tur seçimlerinde oyunu Başkan Erdoğan'a veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir vatandaş ise şeref ve namus sözünü tutmayanlara inat oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirten bir not paylaştı.
"ŞEREF VE NAMUS SÖZÜNÜ TUTMAYANLARA İNAT RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYORUM"
CHP'li vatandaş Başkan Erdoğan'a desteğini şu ifadelerlerle yazıya döktü: "Bir CHP'li olarak Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Şeref ve namus sözünü tutmayanlara inat Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Neden mi Erdoğan diyorum.
Bayrağım için vatanım için ezanım ve milletim için Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Bayrağım inmesin, vatanın bölünmesin, ezanım susmasın diye Recep Tayyip Erdoğan diyorum. CHP'li olarak neden mi Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü söyledim her sözü tuttuğu için RTE diyorum. Kimsesizlerin kimsesi olduğu için Recep Tayyip Erdoğan diyorum."