2. tur seçimlerinde oyunu Başkan Erdoğan'a veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi bir vatandaş ise şeref ve namus sözünü tutmayanlara inat oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirten bir not paylaştı.

"ŞEREF VE NAMUS SÖZÜNÜ TUTMAYANLARA İNAT RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYORUM"

CHP'li vatandaş Başkan Erdoğan'a desteğini şu ifadelerlerle yazıya döktü: "Bir CHP'li olarak Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Şeref ve namus sözünü tutmayanlara inat Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Neden mi Erdoğan diyorum.

Bayrağım için vatanım için ezanım ve milletim için Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Bayrağım inmesin, vatanın bölünmesin, ezanım susmasın diye Recep Tayyip Erdoğan diyorum. CHP'li olarak neden mi Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü söyledim her sözü tuttuğu için RTE diyorum. Kimsesizlerin kimsesi olduğu için Recep Tayyip Erdoğan diyorum."