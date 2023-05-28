Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı

Bu sırada durumu fark eden görevliler, şahısla tartışmaya başladı. Ardından okuldaki görevli polisleri çağıran müşahitler şahıs hakkında tutanak tutarak şüpheli şahsı polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini 'yanlış kimlik verdim' diyerek savundu. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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