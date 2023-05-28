Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor! "Milli irade: Doğru zaman, doğru adam"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisci: "Türkiye Yüzyılı başlıyor. Doğru adam @RTErdogan kazandı, millet kazandı, Türkiye kazandı. Elhamdülillah."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Elhamdülillah, bugün sandıklardan "Durmak yok, yola devam" sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Elhamdülillah"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ELHAMDÜLİLLAH"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime,sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin herbir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah!"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Cumhurbaşkanımız kazandı. Türkiye kazandı. Teşekkürler aziz milletimize. Hayırlı olsun ülkemize."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu: "Türkiye KAZANDI!"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye kazandı! #TürkiyeYüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olacak.Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Türkiye Yüzyılı başlıyor... Ordu, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız@RTErdogan'a verdiği büyük destekle Türkiye Yüzyılı için büyük bir adım attı. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şimdi aynı kararlılıkla ülkemiz ve şehrimiz için çalışma, yeni projeleri hayata geçirme vakti…"

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın: "Hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Aziz milletimiz, "Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir" diyerek bir kez daha "Doğru Adam"da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile "Durmak Yok, Yola Devam" demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

ifadelerini kullandı.