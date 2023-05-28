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    • 28.05.2023 21:48
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    • 28.05.2023 22:45
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    Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor! "Milli irade: Doğru zaman, doğru adam"

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların büyük bir bölümü açıldı.  Sandıkların açılması devam ederken kesin olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor. Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları gelmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları!

    Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların açılması devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler gelmeye başladı.

    Başkan Erdoğan'a gelen tebrik mesajları şöyle:

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçen asil milletimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elhamdülillah"

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: "MİLLİ İRADE; DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi! Türkiye Kazandı! Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun!"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "HAMDOLSUN TÜRKİYE kazandı…"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Demokrasimize yakışır bir şekilde sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diyorum. Sandığa giderek iradelerini yansıtan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, Türkiye ve her bir ferdiyle milletimizin tamamı olmuştur."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı."

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi"

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisci: "Türkiye Yüzyılı başlıyor. Doğru adam @RTErdogan kazandı, millet kazandı, Türkiye kazandı. Elhamdülillah."

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Elhamdülillah, bugün sandıklardan "Durmak yok, yola devam" sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. 28 Mayıs Demokrasi Zaferi milletimizin her bir ferdine ve ülkemize hayırlı olsun!"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Elhamdülillah"

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ELHAMDÜLİLLAH"

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Milli irade sandığa yansıdı. Aziz Türk milleti tercihini yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yüzyılının ilk Başkanı seçti.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim,Başkanımız Erdoğan Beyefendinin muhafızı,yar ve yardımcısı olsun. Bu hayırlı sonucu nasip eden Rabbime,sonsuz hamd ve şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza dua ve desteğini eksik etmeyen aziz milletimizin herbir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Haydi Bismillah!"

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Cumhurbaşkanımız kazandı. Türkiye kazandı. Teşekkürler aziz milletimize. Hayırlı olsun ülkemize."

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu: "Türkiye KAZANDI!"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye kazandı! #TürkiyeYüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan olacak.Demokrasiye ve iradesine daima sahip çıkan aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Türkiye Yüzyılı başlıyor... Ordu, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız@RTErdogan'a verdiği büyük destekle Türkiye Yüzyılı için büyük bir adım attı. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şimdi aynı kararlılıkla ülkemiz ve şehrimiz için çalışma, yeni projeleri hayata geçirme vakti…"

        Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın: "Hayırlı olsun."

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Aziz milletimiz, "Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir" diyerek bir kez daha "Doğru Adam"da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile "Durmak Yok, Yola Devam" demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, Kazanan devletimiz, Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

        ifadelerini kullandı.

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        Haberler Seçim Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor! "Milli irade: Doğru zaman, doğru adam"
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