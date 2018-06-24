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2018 sonuçları! 24 Haziran 2018 Şanlıurfa seçim sonuçları...

Milyonlarca seçmen sandığa gitti. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği leri için oy veren seçmen sonuçları merak etmeye başladı. Peki ama 24 Haziran seçimlerinde seçim sonuçları nasıl? İşte Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 24 Haziran 2018 itibarıyla Cumhurbaşkanı adaylarının Şanlıurfa oy oranları...

Şanlıurfa 2018 seçim sonuçları

80 milyonun kişinin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel sonuçları için Tüm Türkiye'de heyecan dorukta.

daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ve beklenen gün geldi. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra, seçim sonuçlarını en hızlı ve güvenilir şekilde ahaber.com.tr'den anlık ve il ilçe bazlı takip ediyor.

İşte 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve partilerin oy dağılımı;

Peki Şanlıurfa'da milletin tercihi ne oldu? İşte 24 Haziran 2018 için Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 71.7
SELAHATTİN DEMİRTAŞ 19.6
MUHARREM İNCE 6.6
MERAL AKŞENER 1.2
TEMEL KARAMOLLAOĞLU 0.7
DOĞU PERİNÇEK 0.1

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:02
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