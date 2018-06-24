80 milyonun kişinin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçim sonuçları için Tüm Türkiye'de heyecan dorukta.

YSK daha önce yaptığı açıklamada seçimlerin 24 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ve beklenen gün geldi. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra, seçim sonuçlarını en hızlı ve güvenilir şekilde ahaber.com.tr'den anlık ve il ilçe bazlı takip ediyor.

İşte 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Şanlıurfa seçim sonuçları ve partilerin oy dağılımı;

Peki Şanlıurfa'da milletin tercihi ne oldu? İşte 24 Haziran 2018 için Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 71.7

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 19.6

MUHARREM İNCE 6.6

MERAL AKŞENER 1.2

TEMEL KARAMOLLAOĞLU 0.7

DOĞU PERİNÇEK 0.1