Samet Akaydın ile Hazal Çağlar evlendi! Nikâhta Galatasaraylı yıldızlar şahit oldu

Rizespor'da forma giyen Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar, önceki akşam magazin ve spor camiasının katıldığı bir tören ile evlendi. Eski bir Fenerbahçeli olan Akaydın'ın şahitliğini, Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN