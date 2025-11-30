El ele göz göze! Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil’den Londra çıkarması
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz'ın, sevgilisi Yasmin Erbil ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Çift Londra tatillerinden yeni pozla sosyal medyayı salladı. Üç yıldır dolu dizgin devam eden ilişkilerini tatil kareleriyle taçlandıran çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaştı.
Yiğit Poyraz ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, üç yılı geride bırakan ilişkileriyle magazin gündeminden düşmüyor.
Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan ikili, bu kez Londra'dan paylaştıkları romantik fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem birbirlerini takipten çıkararak ayrılık iddialarının odağına yerleşen çift, söylentileri birlikte verdikleri pozlarla çoktan geride bırakmıştı.
Aşklarını dolu dizgin sürdüren Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, Londra'da küçük bir tatil kaçamağı yaptı.
İkili, şehrin hareketli sokaklarında çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunarken, romantik kareler kısa sürede gündem oldu.
Çiftin Londra paylaşımları, "Aşk tam gaz devam" yorumlarını da beraberinde getirdi.