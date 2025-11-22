Evrim Akın hakkında ifşalar büyüyor! Eski rol arkadaşlarından peş peşe açıklamalar

Dün Takvim Gazetesi'nin manşetten yer verdiği haber bugün geniş yankı uyandırdı. Bez Bebek"te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci , Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Keskinci, Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söylemişti. Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında Akın'ın payı olduğunu dile getirerek bu konuda, "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.

YENİ İFŞALAR GELDİ

Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da suskunluğunu bozmuştu. Akın, avukatı aracılığıyla, "Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Müvekkilim ile Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir" açıklamasını yapmıştı. Bütün bu söylemlerin ardından Evrim Akın hakkında yeni ifşalar gelmeye başladı. Başrolden makyöze herkes konuştu.

İLAHİ ADALET

Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.

İŞİNDEN ETTİ İDDİASI

O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

KÖTÜ İSTİKRAR

Evrim Akın'ın Alemin Kralı dizisindeki eski rol arkadaşı Yağmur Ün'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi .. Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer" ifadelerini kullandı.

Keskinci'ye birçok rol arkadaşı destek verirken, Akın'ın da yanında duran oyuncular oldu.