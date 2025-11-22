PODCAST CANLI YAYIN

Evrim Akın hakkında ifşalar büyüyor! Eski rol arkadaşlarından peş peşe açıklamalar

Asena Keskinci, Evrim Akın’la sette yaşadıklarını paylamış ve sözleriyle ortalığı ayağa kaldırmıştı. Keskinci’nin, “Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor” dediği Akın hakkında ifşalar gelmeye başladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Evrim Akın hakkında ifşalar büyüyor! Eski rol arkadaşlarından peş peşe açıklamalar

Dün Takvim Gazetesi'nin manşetten yer verdiği haber bugün geniş yankı uyandırdı. Bez Bebek"te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Keskinci, Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söylemişti. Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında Akın'ın payı olduğunu dile getirerek bu konuda, "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.

TakvimTakvim

YENİ İFŞALAR GELDİ
Tüm bu yaşananların ardından Evrim Akın da suskunluğunu bozmuştu. Akın, avukatı aracılığıyla, "Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Müvekkilim ile Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir" açıklamasını yapmıştı. Bütün bu söylemlerin ardından Evrim Akın hakkında yeni ifşalar gelmeye başladı. Başrolden makyöze herkes konuştu.

TakvimTakvim

İLAHİ ADALET
Yaşananların ardından Evrim Akın'ın 'Alemin Kralı' adlı dizideki eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de dikkat çeken bir mesaj yayımlayarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır; ilahi adalet, ettiğini bulma ya da neyse, ne işte" ifadelerini kullandı.

TakvimTakvim

İŞİNDEN ETTİ İDDİASI
O dönem dizide makyöz olarak çalışan Arzu Yurter de Asena Keskinci'ye destek vererek Evrim Akın'ın kendisini işinden kovdurduğunu ileri sürdü.

TakvimTakvim

KÖTÜ İSTİKRAR
Evrim Akın'ın Alemin Kralı dizisindeki eski rol arkadaşı Yağmur Ün'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi .. Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer" ifadelerini kullandı.
Keskinci'ye birçok rol arkadaşı destek verirken, Akın'ın da yanında duran oyuncular oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!