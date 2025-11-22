MÜYORBİR’de koltuk savaşı patladı!

MMÜYORBİR'de bu hafta gündem öyle bir karıştı ki, müzik sektörü uzun zamandır böyle kulis görmedi... Salı günü yapılacak genel kurul öncesi ortalık adeta kaynadı. Takvim yazarı Ömer Karahan'ın haberine göre, yıllardır MÜYORBİR 'in başkanlık koltuğunda oturan Burhan Şeşen , bu dönem de "Ben hazırım" diyerek yeniden aday oldu. Fakat yılların alışkanlığıyla güvenli görünen o koltuk, bir anda kaygan zemine dönüştü. Çünkü yönetim kurulundan iki güçlü kadın isim Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım , Şeşen'e öyle bir çıkış yaptı ki... Kulislerde konuşulan cümle bire bir şöyle: "Artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmedi mi?"

Aylin Aslım



KOLTUK SAVAŞLARI

Bu söz, Burhan Şeşen cephesinde bomba etkisi yarattı. Şeşen'in bu çıkışa sinirlenip iki ismi bir anda yönetimden gönderdiği iddiası, camiada şok etkisi yarattı. Tabii bu hamleyle birlikte yaprak dökümü de başladı. Arka arkaya Suavi, Hüseyin Turan, Ufuk Beydemir ve Mustafa Özarslan istifalarını sundu. Üstelik bu isimler öyle sıradan değil; MÜYORBİR'in ağırlığını taşıyan, sahnede de kuliste de sözü dinlenen isimler... Şimdi düşünün seçime üçbeş gün kalmış, yönetimden altı isim birden ayrılıyor. Müzik camiası bunu konuşmasın da neyi konuşsun? Yakın zamanda gündeme gelen Burhan Şeşen'in kızını asil üye yapması zaten mide bulandırmış, yönetimin ve üyelerin canını sıkmıştı. Bunun üzerine Burhan Şeşen'in 'koltuk' sevdası üzerine yaptığı bu son hamle bardağı taşıran son damla oldu demek... Sözde demokrat başkan Şeşen'in koltuğu koruma mücadelesi tam gaz devam ederken, bu istifaların salı günü sandığa nasıl yansıyacağı büyük merak konusu. Yıllardır kemikleşmiş dengeler var ama bu kez hesaplar tamamen değişti. MÜYORBİR'de seçim artık sadece bir seçim değil; bir güç mücadelesi, bir koltuk savaşı ve belki de yılların alışkanlığının kırılma anı.