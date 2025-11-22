PODCAST CANLI YAYIN

MÜYORBİR’de koltuk savaşı patladı!

MÜYORBİR’de salı günü yapılacak genel kurul öncesi ortalık fena karıştı. Başkan Burhan Şeşen’in adaylığını sürdürmesi üzerine yaşanan sert çıkışlar, yönetimden art arda gelen istifalar ve kulislerde dolaşan “koltuğu bırakma zamanı gelmedi mi?” tepkisi, müzik camiasında büyük bir kırılmanın habercisi oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MÜYORBİR’de koltuk savaşı patladı!

MMÜYORBİR'de bu hafta gündem öyle bir karıştı ki, müzik sektörü uzun zamandır böyle kulis görmedi... Salı günü yapılacak genel kurul öncesi ortalık adeta kaynadı. Takvim yazarı Ömer Karahan'ın haberine göre, yıllardır MÜYORBİR'in başkanlık koltuğunda oturan Burhan Şeşen, bu dönem de "Ben hazırım" diyerek yeniden aday oldu. Fakat yılların alışkanlığıyla güvenli görünen o koltuk, bir anda kaygan zemine dönüştü.
Çünkü yönetim kurulundan iki güçlü kadın isim Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım, Şeşen'e öyle bir çıkış yaptı ki... Kulislerde konuşulan cümle bire bir şöyle: "Artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmedi mi?"

Aylin AslımAylin Aslım

KOLTUK SAVAŞLARI
Bu söz, Burhan Şeşen cephesinde bomba etkisi yarattı. Şeşen'in bu çıkışa sinirlenip iki ismi bir anda yönetimden gönderdiği iddiası, camiada şok etkisi yarattı. Tabii bu hamleyle birlikte yaprak dökümü de başladı. Arka arkaya Suavi, Hüseyin Turan, Ufuk Beydemir ve Mustafa Özarslan istifalarını sundu. Üstelik bu isimler öyle sıradan değil; MÜYORBİR'in ağırlığını taşıyan, sahnede de kuliste de sözü dinlenen isimler... Şimdi düşünün seçime üçbeş gün kalmış, yönetimden altı isim birden ayrılıyor. Müzik camiası bunu konuşmasın da neyi konuşsun? Yakın zamanda gündeme gelen Burhan Şeşen'in kızını asil üye yapması zaten mide bulandırmış, yönetimin ve üyelerin canını sıkmıştı. Bunun üzerine Burhan Şeşen'in 'koltuk' sevdası üzerine yaptığı bu son hamle bardağı taşıran son damla oldu demek... Sözde demokrat başkan Şeşen'in koltuğu koruma mücadelesi tam gaz devam ederken, bu istifaların salı günü sandığa nasıl yansıyacağı büyük merak konusu. Yıllardır kemikleşmiş dengeler var ama bu kez hesaplar tamamen değişti. MÜYORBİR'de seçim artık sadece bir seçim değil; bir güç mücadelesi, bir koltuk savaşı ve belki de yılların alışkanlığının kırılma anı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!