Helin Kandemir’den samimi itiraf! “Kilo değişimim yoğun tempodan, bilinçli değil” dedi!
GEÇTIĞIMIZ gün Nişantaşı’nda görüntülenen Helin Kandemir, her zaman pozitif kalmaya çalıştığını belirterek, son dönemdeki kilo değişiminin bilinçli olmadığını ve yoğun çalışma temposu nedeniyle kilo verdiğini söyledi.
