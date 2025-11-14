Pelin Akil estetik tartışmasını alevlendirdi! “Mimikleri yok eden müdahaleler oyunculuğu bitirir” çıkışı geceye damga vurdu

İkizlerinin babası Anıl Altan 'la geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Pelin Akil , önceki gün Zincirlikuyu'da bir filmin galasında ortaya çıktı. Gecede şıklığıyla dikkat çeken Akil, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Son dönemde oyuncuların estetik yaptırıp, mimik kaybı yaşaması ve doğallıklarının yitirmesi ile ilgili konuşan güzel oyuncu, "Estetik oyuncunun mimiklerini etkiliyorsa hem hoş hem de gerçekçi olmaz!" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'DOĞRU DEĞİL'

Küçük müdahalelerin olacağını belirten ancak yaş almaya çok müdahale edilmemesi gerektiğini de savunan Akil, "Yaş almaya müdahale etmek çok doğru değil ama ufak dokunuşlar olabilir. Herkesin kendi isteği ve görüşü bir durum bu..." diyerek kendisinin estetiğe karşı çok da ılımlı olmadığını belirtti.