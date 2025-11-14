Burak Hakkı’dan kariyer açıklaması! Doğal hayata döndü ama oyunculuğu bırakmıyor

TASINI tarağını toplayıp doğal hayata atılan Burak Hakkı, önceki gün bir davetteydi. Gözlerden uzaklaşıp, sakin bir hayat seçen Hakkı, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorularını şöyle yanıt verdi, "Oyunculuğa hız kesmeden devam etmeyi düşünüyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN