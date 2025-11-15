Rafet El Roman’dan sahnede büyük sürpriz: Genç hayranıyla yaptığı düet mekânı ayağa kaldırdı!

RAFET El Roman, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Eski ve yeni hit şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, her zamanki gibi mekanı tıka basa doldurdu. Sahne enerjisiyle alkış toplayan sanatçı, konserin ilerleyen dakikalarında büyük bir sürpriz yaptı. Genç bir hayranını sahneye davet eden El Roman, onunla birlikte hem dans ederek hem de şarkı söyleyerek unutulmaz bir düet performansına imza attı

