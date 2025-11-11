Nilperi Şahinkaya’yı sevgilisinin kız kardeşi ele verdi!

Uzun süredir kalbi boş olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde Baturalp Bekar ile ilişkisini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Önceki akşam Bebek'teki evinin önünde sevgilisi ile görüntülenen Şahinkaya, muhabirleri karşısında görünce hızlıca apartmana girdi.





PAYLAŞIM YAPTI

"Muhabirlerden kaçtık" diyerek sevinen Nilperi Şahinkaya, gecenin ilerleyen saatlerinde ise hiç beklemediği bir yerden gol yedi. Sevgilisi ile apartmana giren Nilperi Şahinkaya'yı, Baturalp Bekar'ın kız kardeşi yaktı. Sevgilisinin kız kardeşi, Nilperi Şahinkaya'nın Baturalp Bekar'la dudak dudağa fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşı muhabirlerle adeta köşe kapmaca oynadı. Objektiflere yakalanmadığına sevinen ikiliyi, Baturalp Bekar'ın kız kardeşi yaktı. Çiftin apartmandaki özel halleri sosyal medyadan paylaşıldı.