Nilperi Şahinkaya annesini kaybetmenin acısını derinden yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, uzun süre sonra ilk kez Ankara'daki annesinin evine gidişini anlatırken duygusal anlar yaşadı. "Korkularım ile yüzleştim, çok korkuyordum oraya girmekten. Annemsiz o evde hiçbir zamanım olmamıştı. Gidince ben kucaklandığımı hissettim; Her yerde annemin kokusu, evin kokusu bana çok iyi geldi. Onun eşyaları, takıları ve parfümü müthiş geldi. Evi boşaltacağım, mobilyalarını kendi evime alacağım" sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirdi.



Yakın zamanda annesini kaybeden oyuncu, zor bir süreçten geçiyor.



