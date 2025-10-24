PODCAST CANLI YAYIN

Nilperi Şahinkaya annesini kaybetmenin acısını derinden yaşıyor

Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatının ardından ilk kez gittiği evde duygusal anlar yaşadı: “Annemin kokusu beni sarıp sarmaladı.”

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Nilperi Şahinkaya annesini kaybetmenin acısını derinden yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya, uzun süre sonra ilk kez Ankara'daki annesinin evine gidişini anlatırken duygusal anlar yaşadı. "Korkularım ile yüzleştim, çok korkuyordum oraya girmekten. Annemsiz o evde hiçbir zamanım olmamıştı. Gidince ben kucaklandığımı hissettim; Her yerde annemin kokusu, evin kokusu bana çok iyi geldi. Onun eşyaları, takıları ve parfümü müthiş geldi. Evi boşaltacağım, mobilyalarını kendi evime alacağım" sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Yakın zamanda annesini kaybeden oyuncu, zor bir süreçten geçiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Vakıf Katılım
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
D&R
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
İdefix
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı onlar”
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?