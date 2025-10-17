PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk ve Nihan Akkuş ilişkilerine bir şans daha verdi! Ünlü çift el ele görüldü

Okan Buruk ve eski eşi Nihan Akkuş 2024 yılında, 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili ayrılığa dayanamadı ve önceki akşam el ele görüntülendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için her ne kadar kariyerinde işler yolunda gitse de, özel hayatında epey çalkantılı bir süreç yaşamıştı. Ancak ikili geçtiğimiz yaz, oğulları Ali Yiğit Buruk ile birlikte tatilde görüntülenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Nihan Akkuş'un, Galatasaray maçı çıkışı görüntülenmesinin ardından ikili önceki akşam bombayı patlattı.

YENİDEN EVLENECEKLER Mİ?

Buruk, geçen yıl boşandığı Nihan Akkuş ile Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Mekanda oldukça keyifli ve samimi oldukları gözlenen ikili, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Daha sonra mekandan el ele ayrılan ikili, gazetecilerin 'Yeniden evlilik olur mu?' sorularını yanıt vermedi. Mutlu halleri dikkatlerden kaçmayan çift, araçlarına binip oradan uzaklaştı.

Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren Okan Buruk, özel hayatında da işleri yoluna sokmak istiyor.

