Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter, önceki akşam Bebek'te düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. "Arkadaşımızın doğum gününe geldik, her şey yolunda" diyen Çıtak, sürekli gündeme gelen ayrılık iddialarına ise, "Hiç o konulara girmeyelim lütfen" diyerek konuyu kapattılar.
Dilan Çiçek ayrılık iddialarına yanıt vermekten kaçındı
