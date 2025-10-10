İstanbul Kültür Yolu Festivali sahnelerin yıldız isimlerini Galataport'ta seyircilerle buluşturdu! İstanbul müziğe doydu...

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali", on binlerce kişiyi konsere doyurdu.
İstanbul'un en gözde yerlerinden biri olan Galataport'un Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleşen konserler büyük ilgi gördü. Bengü'yle başlayan konser serisinde Ferhat Göçer, Merve Özbey, Resul Dindar, Haluk Levent, Oğuzhan Koç, Suzan Kardeş-Serkan Çağrı, Murat Boz ve Fatma Turgut sahne aldı.
SEYİRCİLER COŞTU...
Turgut'un konseriyle biten festivalde bazı geceler, sağanak yağmasına rağmen on binlerce kişi konser alanını doldurarak keyif dolu anlar yaşadı. Şarkıcıların, unutulmaz performansıyla seyircileri coşturduğu festival akıllarda iz bıraktı
Bengü, bu yaz konserden konsere koşarak durmak nedir bilmedi.