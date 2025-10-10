İstanbul Kültür Yolu Festivali sahnelerin yıldız isimlerini Galataport'ta seyircilerle buluşturdu! İstanbul müziğe doydu...

SEYİRCİLER COŞTU...

Turgut'un konseriyle biten festivalde bazı geceler, sağanak yağmasına rağmen on binlerce kişi konser alanını doldurarak keyif dolu anlar yaşadı. Şarkıcıların, unutulmaz performansıyla seyircileri coşturduğu festival akıllarda iz bıraktı

Bengü (Takvim.com.tr)





Bengü, bu yaz konserden konsere koşarak durmak nedir bilmedi.