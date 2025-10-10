PODCAST CANLI YAYIN

Alişan Uğur babasını andı! "Eserlerini yaşatacağız"

Alişan Uğur, Bebek’te görüntülendiği sırada babası Özkan Uğur'u anarak, "Onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Biyografi filmi sorusuna ise, "Teklif gelirse düşünülür, zor bir proje olur" yanıtını verdi.

Rahmetli Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, önceki gün Bebek'te yürürken görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Alişan Uğur, vefat eden babası hakkında konuştu. Uğur, "Babam hep aklımızda. Biz de hep onu yaşatmaya devam edeceğiz. Mazhar abi ve Fuat Abi ile de görüşüyoruz. Doğduğum günden beri yanımdalar. Sık sık görüşüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak onun eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

'TEKLİF GELİRSE BAKILIR'
Son dönemde sık sık yapılan biyografi filmleri örnek gösterilerek, "Babanızın hayatı film yapılmak istense kabul eder misiniz?" sorusuna Uğur, "Teklif gelirse enine boyuna düşünülüp bakılır. Şu an bilemiyorum Çok zor bir proje olur" diye konuştu.

