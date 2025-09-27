Özge Yağız sevgilisi ile çok mutlu!

atv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de Güneş karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Yağız, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yağız, bir süredir meslektaşı Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. 28 yaşına giren Özge Yağız'a, sevgilisi Burak Berkay Akgül'den romantik bir doğum günü kutlaması geldi. Sosyal medya hesabından arka arkaya birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşan Akgül, paylaşımına eklediği romantik notla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Seninle gülmek, büyümek, hayalleri paylaşmak ve her gün yeniden sevmek... İyi ki varsın, iyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle sevgilisine olan aşkını bir kez daha ilan etti.