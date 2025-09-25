Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti! (Takvim Gazetesi)

2021'de onlara NBA'nın yıldız basketbolcularından James Harden da ortak oldu. Ardından Türk basketbolculardan Doğuş Balbay ve Sinan Güler, ünlü oyuncu Meryem Uzerli ve iş insanı Enis Ulusoy da hisse alıp Korutürk'ün markasına yatırım yaptı. Korutürk'ün 200 bin dolardan başlayan saatlerini, dünyaca ünlü futbolcu, oyuncu ve iş insanları takıyor.

Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola da törene Mehmet Korutürk'ün saatiyle geldi. Maria, saatini sosyal medyada da paylaştı.

Korutürk'ün markası, Dembele ve diğer futbolcuların poz verdiği panoda da yer aldı.