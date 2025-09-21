PODCAST CANLI YAYIN
Gazeteci Funda Karayel TK Yayınları'ndan çıkan ilk kitabı 'Rota Bilinmez' için D&R Zorlu mağazasında okurlarıyla buluştu.

Gazeteci Funda Karayel TK Yayınları'ndan çıkan ilk kitabı 'Rota Bilinmez' için D&R Zorlu mağazasında okurlarıyla buluştu. İmza gününe büyük ilgi gösteren okurlar, uzun kuyruklar oluştururken; Fadik Sevin Atasoy, Doğu Demirkol, Ayşe Kırca ve Ekin Türkmen gibi ünlü isimler de Funda Karayel'i bu özel gününde yalnız bırakmadı. İstanbul'daki yoğun katılımın ardından 'Rota Bilinmez' için, İzmir ve Urla D&R mağazalarında imza günlerinin devam edeceği açıklandı. Öte yandan yoğun ilgi gören 'Rota Bilinmez" kitabının yakın zamanda 3. baskısı yapılacak.

"Rota Bilinmez", yalnızca bir yerden bir yere değil bir halden başka bir hale geçişin güncesi...

Karayel'in imza gününe katılan Doğu Demirkol, elini imzalatmak istedi. İmzanın şekline takılan ünlü komedyen, "Ne biçim imza atıyorsun ya, inşaatçı gibi imzalıyorsun" diyerek güldürdü.

