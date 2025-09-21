PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Derya Uluğ Maslak'ta rüzgar estirdi! Shakira'dan esintiler...

Derya Uluğ, Maslak’ta sahne şıklığıyla göz kamaştırdı! Shakira’ya benzetilen ünlü popçu, “İmzamı üzerimde taşıyorum” dedi. Güzellik sırrını da paylaştı: “Dış değil, iç bakım önemli!”

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Derya Uluğ Maslak’ta rüzgar estirdi! Shakira’dan esintiler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Maslak'ta sahne aldı. Kendi imzasıyla pekiştirdiği, kum rengi sahne kıyafetiyle çok şık görünen Uluğ, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne tarzıyla Shakira'ya benzetilen Uluğ, "Teşekkür ederim. Geceye imza atacak bir kıyafet olmasını istedim. Bu gece imzamı üzerimde taşıyorum" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN İÇ BAKIM'
"18 yaşında görünmeyi nasıl başarıyorsunuz? Özel bir bakım sırrınız var mı?" sorusuna Uluğ, "Cildime hiç bakmıyorum. Önemli olan dışarıdan değil, içeriden bakım yapmak. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum ve bu benim hayatımın bir parçası haline geldi. Çok su tüketiyorum ve zararlı gıdalardan uzak duruyorum. Tatlı yemiyorum, hayatımdan tamamen çıkardım. Herhangi bir güzellik ritüelim yok. 2-3 ayda bir bakım yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira Derya! (Takvim.com.tr)Shakira Derya! (Takvim.com.tr)

Konserin ikinci yarısında Derya Uluğ ve Asil Gök muhteşem bir şova imza attı. İkili bir piyano eşliğinde, 'Yansıma' şarkısını havada seslendirdi.

Uluğ, hem gözlere hem de kulaklara hitap etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’den CHP’li Özel’in Başkan Erdoğan’a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Başkan Erdoğan’dan ABD’de iki kritik temas! BM’de konuşacak Trump ile buluşacak
Karadeniz’de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD’dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’e turuncu alarm
Trabzonspor’dan Arda Kardeşler tepkisi: Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin’i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze’deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel’den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu’na Gel şaibeyi akla telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi’deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM’de hakikatı haykırıyor! Filistin’e ses Gazze ve Kudüs’e nefes oldu: İsrail’i haritalarla bozguna uğrattı
Ata’nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün’den destek...
Alişan’dan siyonistlere Gazze tepkisi: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını veda notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya kılıç kınından çıkacak! Şara PKK sabote ediyor dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür’ün Özel’in yol temizliği! İmamoğlu’nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş’ta: CHP’deki savaş senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği