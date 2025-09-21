Derya Uluğ Maslak’ta rüzgar estirdi! Shakira’dan esintiler...

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Maslak'ta sahne aldı. Kendi imzasıyla pekiştirdiği, kum rengi sahne kıyafetiyle çok şık görünen Uluğ, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne tarzıyla Shakira'ya benzetilen Uluğ, "Teşekkür ederim. Geceye imza atacak bir kıyafet olmasını istedim. Bu gece imzamı üzerimde taşıyorum" dedi.



'ÖNEMLİ OLAN İÇ BAKIM'

"18 yaşında görünmeyi nasıl başarıyorsunuz? Özel bir bakım sırrınız var mı?" sorusuna Uluğ, "Cildime hiç bakmıyorum. Önemli olan dışarıdan değil, içeriden bakım yapmak. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum ve bu benim hayatımın bir parçası haline geldi. Çok su tüketiyorum ve zararlı gıdalardan uzak duruyorum. Tatlı yemiyorum, hayatımdan tamamen çıkardım. Herhangi bir güzellik ritüelim yok. 2-3 ayda bir bakım yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Shakira Derya! (Takvim.com.tr)



Konserin ikinci yarısında Derya Uluğ ve Asil Gök muhteşem bir şova imza attı. İkili bir piyano eşliğinde, 'Yansıma' şarkısını havada seslendirdi.



Uluğ, hem gözlere hem de kulaklara hitap etti.