Japon basını öve öve bitiremedi

Japonya merkezli Nikkei grubunun en önemli günlük gazetelerinden Nikkei Marketing Journal, İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörünün pandemi sonrası gösterdiği performansla ilgili övgü dolu haberler yayımladı. Haberde, "İGA'nın pandemi sürecindeki olağanüstü koşullara rağmen taleplere eksiksiz yanıt vermesi çok özeldi. Bugün de İstanbulHavalimanı eşsiz bir güce ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Fransız Les Echos Gazetesi ise Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ile birlikte çok daha güçlü bir şirket hale geldiğini belirtti. Bu arada Forbes Travel Guide ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü de İGA İstanbul Havalimanı ve THY'ye övgü dolu yorumlarda bulundu.