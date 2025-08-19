PODCAST CANLI YAYIN
Güzide Duran ve Fikret Orman'ın aşkına linç yağmuru

Fikret Orman’la birliktelik yaşayan Güzide Duran, sosyal medyada aşkını paylaştı. Takipçilerinin eleştiri bombardımanına tutuldu...

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
SOSYAL MEDYADAN DA AŞK PAYLAŞIMI YAPTI
Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy'la boşanma aşamasında olmasına rağmen, Fikret Orman'la aşk yaşamaya devam ediyor. Aşkını sosyal medyadan da çekinmeden paylaşan Duran'ın, sevgilisi ile Bodrum'da fotoğraf paylaşması büyük tepki çekti.

KALP EMOJİLİ MESAJ
Duran, son paylaşımına 'Sen dünyamı aydınlatan kalbimi ısıtan ışıksın' yazıp altına kalp emojisi koydu. Takipçiler; 'Sizde hiç utanma yok mu?' mesajları atarken, Orman'a da 'Evli bir kadınla göz önünde aşk yaşamaya utanmıyor musunuz?' gibi yorumlarda bulundu. İkili, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

