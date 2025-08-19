Güzide Duran ve Fikret Orman’ın aşkına linç yağmuru

SOSYAL MEDYADAN DA AŞK PAYLAŞIMI YAPTI

Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy'la boşanma aşamasında olmasına rağmen, Fikret Orman'la aşk yaşamaya devam ediyor. Aşkını sosyal medyadan da çekinmeden paylaşan Duran'ın, sevgilisi ile Bodrum'da fotoğraf paylaşması büyük tepki çekti.



KALP EMOJİLİ MESAJ

Duran, son paylaşımına 'Sen dünyamı aydınlatan kalbimi ısıtan ışıksın' yazıp altına kalp emojisi koydu. Takipçiler; 'Sizde hiç utanma yok mu?' mesajları atarken, Orman'a da 'Evli bir kadınla göz önünde aşk yaşamaya utanmıyor musunuz?' gibi yorumlarda bulundu. İkili, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.