Alara Koçibey Tuvana Büyükçınar’ın 50. yaşını Bodrum’da özel bir davetle kutladı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iç mimar Alara Koçibey, yakın dostu ve iş ortağı Tuvana Büyükçınar'ın 50. yaşını Bodrum'da kutladı. Özel davette ortak arkadaşlarıyla birlikte sabahlara kadar eğlenen Koçibey, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Selim Büyükçınar (Takvim.com.tr)

BİRİCİK ORTAĞIM

Büyükçınar için bir yazı yazan Koçibey'in, "Biricik ortağım... Hayat arkadaşım... Beni her gün şaşırtmayı başaran, çalışkan, sonsuz kreatif, herkesin yardımına koşan, muhteşem kalp Tuvana'nın 50. yaş doğum günü ve aynı zamanda biricik paşamız Selim ile evlilik yıldönümünü, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir davetle kutladık. Her zaman o sönmeyen güneşin, ışığın parlasın bir tanem... Tıpkı gördüğüm, en kuvvetli, en mutlu, en içten olan evliliğiniz gibi' notunu düştüğü kareleri çok sayıda beğeni alırken, kutlama fotoğraflarını da çok sayıda yorum geldi.

Alara Koçibey ve tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar birlikte kamera karşısına geçerek, geçtiğimiz günlerde dijital ortamdaki yayın hayatlarına başlamıştı.