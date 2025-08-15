PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Boynum geriye kaydı, felç korkusu yaşadı

7 aylık hamile olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde denizde geçirdiği kazayı anlattı. Merdivenlerde bir çocuğun üstüne düştüğünü dile getiren Helvacıoğlu, “Felç oldum sandım.” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Boynum geriye kaydı, felç korkusu yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, 28 Ekim 2024'te evlendi. Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran çift, birkaç ay önce ayrılığın eşiğine geldi. Sosyal medyada birbirlerini engelleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, barıştıktan sonra tatile çıktı. 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, tatilde geçirdiği kazada hem kendisi hem de 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kızı büyük bir tehlike atlattı.

Helvacıoğlu, bir süre boyunluk kullanacak (Takvim.com.tr)Helvacıoğlu, bir süre boyunluk kullanacak (Takvim.com.tr)

"BOYNUM GERİYE KAYDI"

Güzel, kazayı şöyle anlattı: "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde