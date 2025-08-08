DJ Tiesto Kıbrıs’ı büyüledi

Elektronik müziğin efsane ismi DJ Tiësto, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Gecenin açılışını ise Türkiye'nin önde gelen DJ'lerinden Faruk Sabancı yaptı. Kıbrıs'ta ilk kez performans sergileyen Tiësto'dan önce sahneye çıkan Sabancı, enerjik setiyle kalabalığı coşturdu ve geceye güçlü bir başlangıç yaptı. Günler öncesinden tükenen biletlerle yaklaşık 6 bin kişi etkinlik alanını doldurdu. Işık şovları, dev sahne kurulumu ve özel efektlerle donatılan gece, tam anlamıyla bir görsel ve işitsel şölene dönüştü.

Tiësto, sahneye adım attığı andan itibaren adeta müzik fırtınası estirdi.