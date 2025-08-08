SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Anneden büyük rest! Villaları yakma tehdidi

Kadriye Deniz, mahkemelik olan oğulları Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavgada sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz; “Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025
Anneden büyük rest! Villaları yakma tehdidi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme tarafından Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz ile Samar Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşmamasına karar verildi.

ARTIK YETER!
Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Ercan Deniz, kardeşi ile barışmak istediğini gözyaşlarını içinde anlatmıştı.

Deniz'in eşi Samar Dadgar, ünlü sanatçının ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kanlı plan onaylandı ! İsrail’de kabine Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Borsa İstanbul
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan’dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT’ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman’a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa’da yakalandı!
Dublin’de Tammy Abraham şov! St. Patrick’s Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’li İmamoğlu’nun İngiliz’e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye’yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Kars’ta şehit annesine ulaştı | Bir daha annelerin gözyaşları akmasın
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK’ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında Onlar var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM’a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat’tan İmamoğlu’na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e adaylık ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gidecek CHP’liler kim?
MSB’den SDG açıklaması: Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis’e geliyor | DEM’den İmralı önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam’ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...