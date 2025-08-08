Anneden büyük rest! Villaları yakma tehdidi

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Annesi ve ağabeyini hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz, sonrasında Ercan Deniz'in suçlamalarıyla karşı karşıya gelmiş ve ağabey - kardeş mahkemelik olmuştu. Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme tarafından Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz ile Samar Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşmamasına karar verildi.



ARTIK YETER!

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL'den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" dedi.

Ercan Deniz, kardeşi ile barışmak istediğini gözyaşlarını içinde anlatmıştı.



Deniz'in eşi Samar Dadgar, ünlü sanatçının ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edildi.