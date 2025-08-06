Orhan Gencebay’a özel kutlama

Orhan Gencebay'ın doğum günü kutlama klasiği bozulmadı. Sanatçının doğum günü, son yıllarda olduğu gibi Bodrum'da kutlandı. Gencebay'ın yakın dostu Özcan Sezer'in organize ettiği partiye sanatçının eşi Sevim Emre ve torunu Efe Gencebay da katıldı. Sezer'in teknesinde pasta kesilen kutlamada, eğlenceli anlar yaşandı. Gün boyu süren kutlamada, Bodrum turu da yapıldı. Gencebay, gün sonunda organize eden Sezer'e teşekkür etti. Usta oyuncu, 81 yaşına bastı.

Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden usta oyuncu, keyifli bir gün geçirdi.