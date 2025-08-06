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Messi'den Barbie Rolex

Lionel Messi, bu kez sahadaki performansıyla değil, 900 bin dolarlık ultra nadir Rolex "Barbie" saatiyle gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Messi’den Barbie Rolex

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Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu kez oynadığı futbol ile değil taktığı saat ile gündeme geldi. Amerika'da İnter Miami forması giyen Messi, 18 ayar sarı altından, pembe safirlerle bezeli ve uyumlu; pembe kadranlı, ultra nadir bir Rolex Daytona "Barbie" saat takarken görüldü. Lüks saat, Inter Miami takımının renkleriyle mükemmel bir uyum içindeydi. Rolex'in ürettiği en nadir modellerden biri olduğu söylenen ve katalogdan sipariş edilemeyen saatin değeri 900 bin dolar yani yaklaşık 37 milyon değere sahip.

Lionel Messi, Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında para kazanıyor.

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