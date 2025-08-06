Işıl Aksoy Paris’te parladı

Türk Sineması'nın uluslararası önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy'un başrolde oynadığı, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yaptığı 'Confidente' (Sırdaş) filmi 80 kopya ile Fransa'da vizyona girdi. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990'lı yıllarda 900'lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.



GURURLU GÜZEL

Vizyon çalışmaları için Fransa'ya giden Aksoy, film ekibiyle birlikte Avrupa'nın en önemli sinemalarından UGC Les Halles'da gerçekleşen gala gecesine katıldı. Seyircili gösterimde izleyenlerden de büyük alkış alan Aksoy, "Tüm Paris filmimizin afişleriyle donatılmış, büyük bir gurur ve heyecan" ifadelerini kullandı

Aksoy, oynadığı başarılı rollerle de dünya çapında tanınıyor.