Ece Ata 7 dilde çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Alacalı" isimli ilk solo çalışması ile beğeni toplayan soprano Ece Ata'nın müzikal donanımına dair yeni özellikleri de birer birer gün yüzüne çıkıyor. Daha önce ülkemizi bireysel olarak Singapur, İtalya ve İspanya'da katıldığı yarışmalarda da başarıyla temsil ederek Türkiye'ye dereceler kazandıran Ata; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Yunanca ve Türkçe dahil olmak üzere yedi dilde ve farklı türlerde şarkı söylüyor.

Ata, kariyerine emin adımlarla devam ediyor.