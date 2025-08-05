Gamze Özçelik çocukları bağrına bastı!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, mesleğini bir kenara bıraktı. Kendisini iyiliğe adadı. Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu. Hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok insana kucak açtı. Yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlünü kazandı. Kimi zaman su kuyusu açtı, kimi zaman kurban dağıttı. Özçelik yine örnek bir organizasyona imza attı. Afrika'nın yoksulluğuna ilaç oldu.



MİLYONLARIN DUASINI ALDI

Ekibiyle birlikte yola çıkıp Afrika'nın yoksul halkının kapısını çaldı. Derneği aracılığıyla topladığı zekatları dağıttı. Yine milyonların duasını aldı, takdirini kazandı. O anların fotoğraflarını Umuda Koşanlar Derneği'nin Instagram sayfasında yayınladı. Altına şu notu yazdı: Zekat, sadece malı arındırmak değil, kalbi de yumuşatmak, kardeşliği güçlendirmek demek. Zekatlarınız umudu yeşerten büyük bir karşılık taşıyor. Yalnızca ihtiyaçları değil, gönülleri de fethediyor.