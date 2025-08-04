Kurşunun karartmaya çalıştığı gece dostlukla aydınlandı

Geçtiğimiz gün Alaçatı'da yaşanan üzücü bir olay, gündeme bomba gibi düştü. Tanınmış işletmeci Mustafa Aksakallı, kendi mekanında silahlı saldırıya uğradı. Olayın yankısı sadece Çeşme'de değil, sosyal medyada da büyük etki uyandırdı. Şans eseri can kaybı yaşanmadı ancak olayın tedirginliği, Alaçatı'nın huzurlu atmosferinde soğuk bir rüzgâr gibi esti.



Fakat ertesi gün yaşananlar, bu toprakların dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Alaçatı'da birçok işletmeci ve esnaf, yaşanan olayın ardından sessiz kalmadı. Kelimelerle değil, varlıklarıyla destek oldular. Mustafa Aksakallı'nın mekanına bizzat gidip orada vakit geçirdiler, müzik dinlediler, dans ettiler. Story'ler atıldı, gönderiler paylaşıldı. "Yanındayız" dediler Mustafa'ya.