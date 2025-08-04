Jennifer Lopez İstanbul’u sallamaya geliyor!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelmiş ve geçtiğimiz hafta Antalya'da gerçekleştirdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü yıldızın şimdiki konser durağı ise İstanbul. Jennifer Lopez 5 Ağustos akşamı İstanbul Festivali'nde sahne alacak. Konser gününe saatler kala on binlerce kişinin merak ettiği konulardan biri de konser alanında seyircilerin konforunun nasıl sağlanacağı. İstanbul Festivali organizasyon ekibi bu dev konser için tüm hazırlıklarını tamamladı ve konser saatini beklemeye koyuldu.



Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)

KONSER İÇİN HER ŞEY HAZIR

Jennifer Lopez konserinden önce ziyaretçiler, espor turnuvalarına, genç sahneye, lezzetler alanına ve marka etkinliklerine katılabilecek. Park sorunu yaşanmaması için ise 3 bin araçlık festival otoparkı kullanılacak.



Jennifer Lopez (Takvim.com.tr)

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANACAK

İstanbul Festivali, dünya standartlarına uygun turnike geçiş sistemleri, yönlendirme altyapısı, farklı bilet kategorileri için ayrıştırılmış konser adası izleyici alanları ve kapsamlı güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerine unutulmayacak bir deneyim sunuyor.



On binlerce İstanbullu ile yerli ve yabancı turistin katılacağı konserde hiçbir sorun yaşanmaması için yaklaşık 1500 kişilik ekip çalışacak