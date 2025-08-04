Demet Akalın Yalıkavak’ta ev peşinde! Tatil mi? Yatırım mı?

Popo müziğin güçlü seslerinden Demet Akalın, bu yaz da Bodrum'dan vazgeçmeyen isimler arasında. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile mutlu bir aile yaşantısı sürdüren Akalın, bu yıl sadece tatil değil, aynı zamanda yeni bir yatırım peşinde gibi görünüyor. Ancak gelen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Yalıkavak civarında ev gezdiği ve birçok evi detaylı şekilde incelediği konuşuluyor. Demet Akalın'ın Bodrum'la olan bağı hâlâ çok güçlü. Kim bilir, belki de sıradaki hit şarkısı, ilhamını Yalıkavak günlerinden alır…

Akalın'ın son dönemde Sefo'yla çıkardığı şarkı ve yeniden yükselen popülaritesi, maddi olarak da güçlü bir dönemde olduğunu gösteriyor.