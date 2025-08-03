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Ünlü şarkıcı Nilüfer sahnede hayranlarıyla dertleşti!

Yakın zamanda çıkardığı “Sebebi Sen” ve “Bir Güle Kandım” şarkılarıyla bu yaza damgasını vuran Nilüfer, sahnede söylediği birbirinden, güzel şarkıları ile geceye damgasını vurdu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Ünlü şarkıcı Nilüfer sahnede hayranlarıyla dertleşti!

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Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Nilüfer, yıllara meydan okuyan sesiyle "Mor Menekşe, Son Arzum, İnkar Etme" gibi klasiklerini 5 bin kişinin eşlik ettiği dev bir koro eşliğinde seslendirdi. Sahnede sanatçıya dans topluluğu da eşlik etti.

'BENİ HEP SEVİN'
Sahneye "Beni hep sevin!" sözleriyle çıkan Nilüfer, ekonomik koşullara rağmen alanı dolduran hayranlarına şu sözlerle teşekkür etti:

"Biletler çok pahalı ama ona rağmen buradasınız. İşte kıymetli olan da bu… Böyle bir dönemde bilet alıp benimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim."

Sahnede pozitif ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, "Gençken bir yolunu bulup ölmem diye düşünürdüm… Ama ölümsüz değiliz. Tüm umutsuzluk ve mutsuzluklara rağmen yaşamı seviyoruz. Umudumuz her zaman ayakta." sözleriyle dakikalarca alkışlandı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden İlhan Şeşen'i anan Nilüfer, "Rüzgar" ve "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını müzisyen dostu için seslendirdi. Konserde hayatını kaybeden müzisyen Onno Tunç'un kızı Ayda Tunç da kemanıyla orkestrada yer aldı.

Nilüfer, "Onno Tunç'u zamansız kaybettik. Çok büyük bir değerdi. Kızının çocukluğunu bilirim, şimdi o da müzikle ilgileniyor. Karşılaşınca çok duygulandım." sözleriyle duygularını paylaştı. Hayranlarıyla dertleşen sanatçı, "Erkek sinek bile istemiyorum artık, kedilerim var, onlar erkek. Sizlerle dertleşiyorum artık. Siz de anlatın dertlerinizi, birlikte yaralarımıza merhem olalım." sözleriyle dinleyenleri gülümsetti.

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