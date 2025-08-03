’Manifest’ Yenikapı’da seyirci rekoru kırdı

Son dönemin en popüler gruplarından Manifest, önceki gün Yenikapı Festivali'nin açılış konserinde sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, "Çok çalışıyoruz, insanlar bizi çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Güzel bir şov hazırladık ve bugün kendi seyirci rekorumuzu egale ettik. Çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

Hepsi grubuna benzetilen ve sosyal medyada "yeni nesil Hepsi" olarak anılan Manifest'e, "Eskiden sizin gibi olan ama günümüzde devam ettirilemeyen bir grup da var. Sizi de onların bir benzeri olarak görüyorlar. Siz seyircilerinize ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Grup, "Biz bastonla bile devam. Biz çok büyük bir aile olduk. Bağımızın gücüyle çok uzun süre devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bir bağ kopması söz konusu olacağını düşünmüyoruz." sözleriyle yanıt verdi.