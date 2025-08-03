Ece Erken yeni imajıyla alışverişte

Ekranların deneyimli ismi Ece Erken, geçtiğimiz gün Sarıyer'deki bir AVM'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ünlü sunucu, yeni saç stiliyle adeta bambaşka biri oldu.

Sinan Akçıl ile iki ay aşk yaşayan ve sonra bu aşkı bitiren Ece Erken, ayrılık sonrası değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyatıp, imaj değişikliğine gitti. İmaj değişikliğiyle dikkat çeken Erken, sevenlerini şaşırttı. Hızlıca alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Ece Erken, gazetecilerin, Sinan Akcıl, ayrılığı ile ilgili soruyu duyunca "Sete yetişmem gerekiyor, kolay gelsin." diyerek koşar adım AVM'den uzaklaştı.