Simge Sağın panik yaptı! Arı geldi röportaj yarıda kaldı

Simge Sağın, önceki akşam Maslak'ta hayranlarıyla buluştu.

Geçtiğimiz haftalarda Erdem Kınay'ın kendisi hakkında yaptığı "Bana kazık atıp gitti" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, "Erdem orada şaka yapmış. Onu tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben Erdem'i biliyorum, o orada bir şaka yapmış. Mesajlaşıyoruz biz hâlâ, onun huyunu biliyorum. Delidir o, ben bilirim huyunu." diyerek Kınay'a sahip çıktı.

Röportaj sırasında arı gelmesiyle kısa süreli panik yaşayan Simge, "Bu saatte arının ne işi var, ben korkarım." diyerek gülüp röportajı sonlandırdı.