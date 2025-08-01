Özcan Deniz’e beklenmeyen destek!

Sosyal medyasında açıklama yapan Aktan, eski eşinin ağabeyi Ercan Deniz'i suçladı. Aktan, ''Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Ne dediyse kabul etti. Her şey Ercan Deniz'in kontrolündeydi. Ve bu güveni suistimal etti. Özcan'ı uyardık. Ancak 'Abime güveniyorum' diyerek hepimizi susturdu. Boşanma sonrası yaşadığım o iki yıllık cehennem; Ercan Deniz'in bana açtığı savaşın bir sonucuydu.



ABİSİNİ SUÇLADI

Bugün, kardeşinin hayatını gölgesiyle yöneten biri olarak bana neler yapabileceğini siz düşünün. Şimdi soruyorum, Ercan Deniz: Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin? Özcan'ın sana güvenle attığı imzaların bedelini, tüm servetine el koyarak ödetmeye çalışan sen değil misin? diye Ercan Deniz'i suçladı.