Kuruluş Osman’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası esecek! Orhan Bey karakterine hayat verecek

ATV'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın dün yaptığı paylaşımla kadroya dahil oluşu resmi olarak açıklandı. Dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sezonda Orhan Bey'i canlandıracağı duyuruldu. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, dizinin sevenleri tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı.