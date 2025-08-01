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Justin İstanbul'u salladı!

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, İstanbul’da konser verdi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı konserde, 30 bin liraya bilet alanlar dışarıda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025
Justin İstanbul’u salladı!

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Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ'de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde alanı dolduran kalabalık nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Kilometrelerce kuyruk oluşurken, tanesi 30 bin TL'ye satılan biletleri alan birçok kişi içeri giremedi.

İstanbul’da Justin izdihamı (Takvim.com.tr)İstanbul’da Justin izdihamı (Takvim.com.tr)

Cem Hakko konseri izlemeye sevgilisi ile geldi.

Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konser öncesi seyirciler, barikatları aşmak için büyük çaba gösterdi. Bazı hayranlar barikatları yıkarak içeri girmeye çalıştı. Bilete binlerce lira para veren Justin Timberlake hayranları konserin başladığı saatten çok sonrasına kadar uzayan kuyruklarda içeri girmek için bekledi.

İstanbul’da Justin izdihamı (Takvim.com.tr)İstanbul’da Justin izdihamı (Takvim.com.tr)

Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile konsere el ele geldi.
Hemen hemen kimsenin biletine bakılmadı. Biletlere bakılmaması, birçok insanın konsere kaçak göçek, biletsiz girmesiyle sonuçlandı. Bu sırada aylardır bugünü bekleyen ve yapılması gerektiği üzere biletini alan binlerce seyirci, Justin Timberlake 4. şarkısını söylerken hala içeri girebilmek için sırada bekliyordu.

Sıraya girdiler (Takvim.com.tr)Sıraya girdiler (Takvim.com.tr)

SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER
Hayranlarının dışarıda kaldığını öğrenen yıldız sanatçı, ''Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim" açıklamasında bulundu. Justin Timberlake resmen özür dilemek zorunda kaldı.

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