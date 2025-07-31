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Seda Bakan çocuklarına kendisi bakıyor

Ünlü oyuncu Seda Bakan, mütevazı hayat tarzıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının ünlü isimlerine inat kızları ve eşiyle daha sakin ve sade bir hayatı seçti. Bu tercihi tatilde de kendini gösterdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Seda Bakan çocuklarına kendisi bakıyor

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Ünlü oyuncu Seda Bakan, mütevazı hayat tarzıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının ünlü isimlerine inat kızları ve eşiyle daha sakin ve sade bir hayatı seçti. Bu tercihi tatilde de kendini gösterdi. Bakan, popüler tatil beldesi Bodrum'a değil hala 1980'lerin ruhunu koruyan Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne gitti. Ayvalık'ın sevimli turistik adası Cunda'da ailesiyle akşam yemeği yedi. Çocuklarına dadı değil kendisi eşlik etti. Birinin elinden tutup diğerini pusetiyle gezdirdi. Fotoğraflarını da Ali Erel çekti. Mütevazı aile daha sonra esnaf lokantasında akşam yemeği yedi.

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