Melis Sezen uçuşlarda!

Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelinin artırılması için düğmeye bastı. Tanıtım projesi hazırladı. Projenin başrolünde ise oyuncu Melis Sezen yer aldı. Sezen, filmde hem oyunculuğuyla hem de doğal duruşuyla Kahramanmaraş'ın atmosferine birebir uyum sağladı. Film boyunca yerel halkla kurulacak sıcak diyaloglar, şehrin misafirperverliğini de yansıttı. Yedi Uyurlar efsanesinden Dulkadiroğlu Sarayı'na, Maraş dondurmasından geleneksel el sanatlarına kadar kentin pek çok yönü filmde yer alacak.